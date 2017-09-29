Шарапова выиграет у Севастовой на турнире в Пекине, убеждены эксперты

30 сентября бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов женского турнира в Пекине, в первом круге сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (16).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.56, победа с форой «-5,5» гейма — 3.20 (см. все коэффициенты на матч).



Если Севастова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что Севастова сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.50.