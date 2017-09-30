Букмекеры оценили шансы Слуцкого прервать серию «Халла» из пяти матчей без побед

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, является явным фаворитом матча 11-го тура Чемпионшипа с «Бирмингемом», который состоится 30 сентября.



Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Халл» не может выиграть пять матчей турнира подряд.



Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.01. Шансы «Бирмингема» на победу оценены коэффициентом 4.16. Поставить на ничью можно за 3.46 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.99, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.80.