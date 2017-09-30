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Работники Ladbrokes позволили лудоману брать кредиты и проигрывать их в FOBT

30 сентября 2017, суббота. 16:00 Ставки

Британская букмекерская контора Ladbrokes находится под следствием британского регулятора азартных игр после того, как сотрудники магазина ставок предположительно позволили игроку брать кредиты для продолжения игры в FOBT — игорных терминалах с фиксированным размером ставок.

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) расследует претензии «выздоравливающего лудомана», по словам которого сотрудники магазина ставок Ladbrokes в Бирмингеме наблюдали за тем, как он брал по телефону кредиты, чтобы продолжить играть в FOBT.

39-летний Пол Джонс сказал, что он взял максимальный кредит (£ 200) по телефону, а затем проиграл всё это FOBT в течение 15 минут. Затем Джонс взял второй кредит, проиграв и эту сумму. Он утверждает, что остановился только потому, что аккумулятор его телефона разрядился.

Джонс говорит, что у него есть банковские заявления, подтверждающие его претензии к транзакциям, и, кроме того, он утверждает, что сотрудники Ladbrokes ясно знали о его действиях, поскольку он продолжал проверять их, чтобы определить, были ли средства добавлены на счёт кредитной карты.

Игорные терминалы с фиксированным размером ставок — это электромеханические устройства, которые чаще всего встречаются в отделениях букмекерских контор. FOBT могут представлять рулетку, лотерею и другие виды игровых автоматов. Их часто называют the crack cocaine за быстрое привыкание.

Ведущие букмекеры Великобритании могут потерять около £ 150 млн в год из-за FOBT
Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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