Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Урал»: красно-белые пропустят, но победят

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на встречу красно-белых с «Уралом», которая состоится в рамках 12-го тура РФПЛ.

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют — за 2.92 (см. все коэффициенты на матч).

«В матче с «Ливерпулем» был добыт удачный результат, но по игре остались вопросы… Но чемпионат России – уже другое соревнование, где дела у «Спартака» идут не лучшим образом. Поэтому дома с «Уралом» нужно брать три очка. Но мы уже видели и в матче с «Анжи», и в матче с «Тосно», что не так всё просто в РФПЛ. Однако всё равно поставлю на «Спартак», отступать им уже некуда. Но «Урал», думаю, всё-таки сможет забить, потому что проблемы остаются в «Спартаке», а «Урал» — малопроигрывающая команда. Поставлю на то, что «Урал» забьёт, но «Спартак» всё-таки выиграет, несмотря на то что они играли в Лиге чемпионов среди недели», — сказал Карпин.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 30 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 19:00.