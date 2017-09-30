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«Локомотив» — «Динамо»: в московском дерби эксперты ждут победы хозяев

30 сентября 2017, суббота. 22:00 Ставки

В 12-м туре российской футбольной Премьер-Лиги встретятся московские «Локомотив» и «Динамо».

Команда Юрия Сёмина имеет хорошие шансы на победу в дерби исходя из котировок букмекерских контор. В БК «Фонбет» на «Локо» предлагается ставить за 1.70. Победа «Динамо» увеличит ставку в 5,5 раза. Ничья «стоит» 3.45 (см. все коэффициенты на матч).

При этом, по мнению аналитиков, результативного футбола ждать не стоит. Тотал меньше 2,5 гола котируется всего за 1.55. Зато ожидающие три и более забитых мячей во встрече могут поставить на данный исход за 2.45. Маловероятен и обмен голами. «Обе забьют» оценивается коэффициентом 2.05. «Обе забьют — нет» — 1.68.

Фото: fclm.ru

Встреча «Локомотива» и «Динамо» состоится 1 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начнётся матч в 16:30.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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