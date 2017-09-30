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Аналитики: Гран-при Малайзии выиграет Хэмилтон, Феттель не попадёт на подиум

30 сентября 2017, суббота. 23:31 Ставки

1 октября на трассе «Сепанг» в Куала-Лумпуре состоится гонка 15-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Малайзии. После 14 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 19-е место, набрав 4 очка, но он участия в гонке не примет.

Фаворитом гонки считается Хэмилтон (1.65). Следом идёт гонщик «Феррари» Кими Райкконен (3.94), тройку замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (11.0) (см. все коэффициенты на гонку).

На победу пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля можно поставить за 17.00. Коэффициентом 4.50 оценивается попадание Феттеля на подиум.

Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель коэффициенты
Новости. Ставки
30 сентября 2017, суббота
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