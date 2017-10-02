Шарапова выиграет у Макаровой на турнире в Пекине, убеждены эксперты

30 сентября россиянка Мария Шарапова (WC) пробилась во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине, в трёх сетах обыграв латвийку Анастасию Севастову (16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7). Во втором круге Шарапова 03 октября (начало — в 07:30 МСК) сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Согласно котировкам, у Марии не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.55, победа с форой «-3,5» гейма — 2.07 (см. все коэффициенты на матч).



Если Екатерина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.46. На то, что Макарова сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.79.