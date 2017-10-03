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«Матч ТВ»: запуск нашего букмекера намечен на начало 2018 года

3 октября 2017, вторник. 13:50 Ставки

Телеканал «Матч ТВ» продолжает подготовку к запуску собственной букмекерской компании. Сейчас идёт выбор партнёра из числа действующих компаний для выхода на рынок.

«Партнёр «ГПМ Матч» по развитию букмекерского проекта будет определён по итогам открытой процедуры отбора, включающей тендер и аукцион, которые пройдут до конца 2017 года. Предполагается, что букмекер предоставит экспертизу и технологии организации букмекерского бизнеса, а «ГПМ Матч» будет продвигать новый продукт на собственных ресурсах, включая телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы. При этом «ГПМ Матч» сохранит текущие клиентские взаимоотношения с другими букмекерами, которые продолжат рекламироваться на телеканале на договорной основе.

Проект должен быть реализован в начале 2018 года. Партнёрство предусматривается сроком на пять лет с возможной пролонгацией при условии коммерческой эффективности проекта и достижения должного уровня социально-ответственных стандартов ведения бизнеса.

«ГПМ Матч» пригласил к участию в тендере владельцев действующих букмекерских лицензий. Предметом аукциона станет комплексный продукт, включающий лицензирование бренда «Матч» для осуществления ставок в интернет-среде, базовый пакет рекламного инвентаря на федеральном канале, тематических каналах и на digital-площадках matchtv.ru и sportbox.ru, а также активацию инвентаря во время спортивных трансляций и программ», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Чемпионата».

Вчера БК «Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ».

«Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ»
Букмекерская контора «Матч ТВ» может получить название «МатчСтавка»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес Матч ТВ
Новости. Ставки
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