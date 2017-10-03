Unibet стала спонсором турнира по дартсу Premier Darts Corporation

Букмекерская компания Unibet стала новым спонсором турнира по дартсу Premier Darts Corporation (PDC), информирует igamingbusiness.



Трехлетнее соглашение рассчитано с 2018 по 2020 год, официальное название турнира будет звучать так: Unibet Premier League.



Unibet, входящая в группу Kindred Group, в последние годы спонсировала ряд крупных событий PDC начиная со старта партнёрства с организацией в 2014 году.



Оператор поддержал недавние турниры Мирового Гран-При, Лиги чемпионов по дартсу, а также финала Мировой серии.