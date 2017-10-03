Шарапова выиграет у Халеп на турнире в Пекине, убеждены эксперты

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) пробилась в третий круг турнира в Пекине, со счётом 6:4, 4:6, 6:1 переиграв соотечественницу — Екатерину Макарову. За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с Симоной Халеп (Румыния, 2). Встреча состоится 4 октября.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.71, победа с форой «-3,5» гейма — 2.23 (см. все коэффициенты на матч).



Если Халеп сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.22. На то, что румынка сумеет удержать фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.65.