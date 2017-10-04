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Аналитики: «Питтсбург» одолеет «Сент-Луис», Тарасенко и Малкин наберут очки

4 октября 2017, среда. 15:45 Ставки

5 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе) и «Сент-Луис Блюз», за который выступает Владимир Тарасенко. Начало — в 3:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.88. Шансы «Сент-Луиса» оценены в 3.46. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.44.

Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.78, а на победу «Пингвинз — за 1.50 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.04, на ТМ 5,5 шайбы — 1.87. Тарасенко (1.60) и Малкин (1.55) должны набрать хотя бы по одному очку.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Евгений Малкин коэффициенты
Новости. Ставки
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