Аналитики: «Питтсбург» одолеет «Сент-Луис», Тарасенко и Малкин наберут очки

5 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным в составе) и «Сент-Луис Блюз», за который выступает Владимир Тарасенко. Начало — в 3:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Питтсбург» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.88. Шансы «Сент-Луиса» оценены в 3.46. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.44.



Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.78, а на победу «Пингвинз — за 1.50 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.04, на ТМ 5,5 шайбы — 1.87. Тарасенко (1.60) и Малкин (1.55) должны набрать хотя бы по одному очку.