Букмекеры оценили шансы Аргентины и Месси не попасть на ЧМ-2018

За два тура до окончания отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Аргентины идёт на пятом месте и на данный момент попадает только в стыковые матчи.

Аналитики букмекерских контор оценили шансы Месси и компании не попасть на мировое первенство в Россию.

За 10.00 предлагается поставить на то, что ЧМ-2018 пройдёт без участия сборной Аргентины. Шансы аргентинцев пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи оцениваются коэффициентом 4.00 (см. все коэффициенты).

Куда более реальным аналитикам видится вариант, при котором Аргентина в оставшихся двух матчах поправит своё положение и попадет в финальную часть турнира напрямую (1.40).

До конца отборочного турнира Аргентине предстоит сыграть два матча: дома с Перу (6 октября) и на выезде с Эквадором (11 октября).