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Грабитель в медицинской маске напал на букмекера в Астане и украл 700 тыс. тенге

4 октября 2017, среда. 18:00 Ставки

В Астане грабитель, надев медицинскую маску, напал на пункт приёма ставок букмекерской компании Tennisi. Сумма ущерба составила 700 тыс. тенге (около $ 2 тыс.).

Инцидент произошёл в районе 19:00 по местному времени. В ППС охрана была не круглосуточной, а лишь на вечернее и ночное время, чем и воспользовался преступник, сообщает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске проник в служебное помещение, угрожая сотруднику конторы неизвестным предметом.

«Данный факт зарегистрирован по статье «Разбой» УК РК. Разосланы ориентировки, подозреваемого ищут. Проводится досудебное расследование», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

Видео доступно в YouTube.

Источник: Tengrinews.kz Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
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