Грабитель в медицинской маске напал на букмекера в Астане и украл 700 тыс. тенге

В Астане грабитель, надев медицинскую маску, напал на пункт приёма ставок букмекерской компании Tennisi. Сумма ущерба составила 700 тыс. тенге (около $ 2 тыс.).



Инцидент произошёл в районе 19:00 по местному времени. В ППС охрана была не круглосуточной, а лишь на вечернее и ночное время, чем и воспользовался преступник, сообщает Tengrinews.kz.



На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске проник в служебное помещение, угрожая сотруднику конторы неизвестным предметом.



«Данный факт зарегистрирован по статье «Разбой» УК РК. Разосланы ориентировки, подозреваемого ищут. Проводится досудебное расследование», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Астаны.

Видео доступно в YouTube.