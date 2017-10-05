Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Оттаву» в НХЛ

6 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов). Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.12. Шансы «Оттавы» оценены в 3.13. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.



Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.67, а на победу «Оттавы» — за 2.34 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.22, на ТМ 5,5 шайбы — 1.74. Овечкин (1.50) и Кузнецов (1.50) должны набрать очки.