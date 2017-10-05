Эксперты: Аргентина легко победит Перу в отборе ЧМ-2018, Месси забьёт

6 октября в матче квалификации ЧМ-2018 встретятся сборные Аргентины и Перу. Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Перу за 13.0. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 1.24. Поставить на ничью можно за 7.00.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.48, а на ТМ 2,5 гола — за 2.61 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. Коэффициент на гол Лионеля Месси — 1.40, а на гол Пауло Дибалы — 1.91.