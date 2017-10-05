Ирландский букмекер подшутил над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов

Ирландская букмекерская компания Paddy Power сделала вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева героем специального предложения для клиентов. Первым 50 игрокам, поставившим на «сухой» матч голкипера против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, букмекер выслал чистые простыни.



Постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера получат первые 50 клиентов из Великобритании или Ирландии, поставшие на сухую победу ЦСКА или на то, что Акинфеев не пропустит. Минимальная сумма ставки для получения приза — £1.



«МЮ» забил Акинфееву четыре мяча (4:1), вратарь пропустил в 41 матче турнира кряду. Букмекер отметил, что считает только матчи основного турнира.



Последний раз вратарь Акинфеев не пропускал в матче Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года во встрече с «Арсеналом».