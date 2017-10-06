Грузия — Уэльс: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Грузия — Уэльс, который состоится 6 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.



Ставка: ничья 1:1 за 8.50. (см. все коэффициенты).



«В последних 30 матчах квалификации ЧМ Грузия выиграла всего один раз, так что валлийцы, казалось бы, должны побеждать и без Бэйла. Но Грузия хороша на своём поле, а Уэльс в четырёх выездных матчах отбора выиграл лишь раз — у Молдавии. Буду болеть за Уэльс, но ставлю на ничью", — сказал Сэвидж.