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Прогноз Андронова на матч Косово — Украина: жду уверенной победы от украинцев

6 октября 2017, пятница. 19:04 Ставки

Спортивный журналист Алексей Андронов сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Косово и Украины.

Ставка: победа сборной Украины с форой "-2" гола за 1.70 (см. все коэффициенты на матч)

«Говоря об этом матче, наверное, нужно говорить о том, что сборная Украина нуждается в абсолютно очевидной победе и в определённой надёжности результата, который позволит претендовать на выход на ЧМ-2018. В последнее время игра кандидатов в своих клубах не говорит о том, что Украина может быть прямо уверенной в себе командой с точки зрения игры в обороне.

Мне кажется, что украинцы будут стараться достигнуть по ходу матча преимущества минимум в два мяча, чтобы обезопасить себя от некоторых неприятных сюрпризов. А, в принципе, украинцы могут выигрывать и крупно», — рассказал Андронов.

Матч Косово — Украина состоится 6 октября на стадионе «Лоро Боричи» в Албании. Начало — в 21:45 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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