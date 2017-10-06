Прогноз Андронова на матч Косово — Украина: жду уверенной победы от украинцев

Спортивный журналист Алексей Андронов сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Косово и Украины.

Ставка: победа сборной Украины с форой "-2" гола за 1.70 (см. все коэффициенты на матч)

«Говоря об этом матче, наверное, нужно говорить о том, что сборная Украина нуждается в абсолютно очевидной победе и в определённой надёжности результата, который позволит претендовать на выход на ЧМ-2018. В последнее время игра кандидатов в своих клубах не говорит о том, что Украина может быть прямо уверенной в себе командой с точки зрения игры в обороне.



Мне кажется, что украинцы будут стараться достигнуть по ходу матча преимущества минимум в два мяча, чтобы обезопасить себя от некоторых неприятных сюрпризов. А, в принципе, украинцы могут выигрывать и крупно», — рассказал Андронов.

Матч Косово — Украина состоится 6 октября на стадионе «Лоро Боричи» в Албании. Начало — в 21:45 мск.