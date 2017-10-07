Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с Южной Кореей

7 октября в контрольном матче встретятся сборные России и Южной Кореи. Начало встречи — в 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу России за 1.75. Шансы Южной Кореи на победу оценены коэффициентом 5.30. Поставить на ничью можно за 3.68 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.29, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70.



Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.07. На результативную ничью предлагают поставить за 6.00.

Самые вероятные авторы голов — Александр Кокорин и Фёдор Смолов (по 2.70).