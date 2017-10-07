Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с Южной Кореей

7 октября 2017, суббота. 10:00 Ставки

7 октября в контрольном матче встретятся сборные России и Южной Кореи. Начало встречи — в 17:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 1.75. Шансы Южной Кореи на победу оценены коэффициентом 5.30. Поставить на ничью можно за 3.68 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.29, а на ТМ 2,5 гола — за 1.70.

Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 2.07. На результативную ничью предлагают поставить за 6.00.

Самые вероятные авторы голов — Александр Кокорин и Фёдор Смолов (по 2.70).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол коэффициенты
Новости. Ставки
7 октября 2017, суббота
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с Южной Кореей
6 октября 2017, пятница
19:25 Букмекеры: шансы Месси не сыграть на ЧМ-2018 — 21%
19:04 Прогноз Андронова на матч Косово — Украина: жду уверенной победы от украинцев
16:45 OneBet и Colossus Bets предложат тотализатор на чемпионат мира по ралли
15:00 В немецком хоккее введут новую систему для борьбы с договорными матчами
14:03 Налог на игорный бизнес в России планируют увеличить в 10 раз
13:30 Аналитики: сборная Украины выиграет у Косово, Ярмоленко обязательно забьёт
11:45 Грузия — Уэльс: Робби Сэвидж ставит на точный счёт
10:00 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Авангарда» в матче КХЛ
00:37 Прогноз Генича на матч Аргентина — Перу: команды не забьют больше трёх мячей
5 октября 2017, четверг
23:25 Халеп разгромит Касаткину в 1/4 финала турнира в Пекине, считают аналитики
23:12 Цена акций 888 Holdings упала на 6% после продажи доли в бизнесе
19:38 Ирландский букмекер подшутил над антирекордом Акинфеева в Лиге чемпионов
15:45 Эксперты: Аргентина легко победит Перу в отборе ЧМ-2018, Месси забьёт
14:00 Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Оттаву» в НХЛ
11:45 Англия — Словения: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.50
10:00 Аналитики: сборная Англии победит Словению и выйдет на ЧМ-2018
4 октября 2017, среда
22:26 Согласно котировкам, Свитолина разгромит Веснину на турнире в Пекине
21:59 Букмекеры думают, что Нобелевскую премию мира 2017 получит Папа Римский Франциск
18:00 Грабитель в медицинской маске напал на букмекера в Астане и украл 700 тыс. тенге
16:53 Букмекеры оценили шансы Аргентины и Месси не попасть на ЧМ-2018
15:45 Аналитики: «Питтсбург» одолеет «Сент-Луис», Тарасенко и Малкин наберут очки
14:42 ФК «Енисей» — о странном матче с «Лучом»: даём слово больше трёх не забивать!
14:34 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив»
14:24 Мутко: уже 1,5 млрд рублей пришло в спорт от букмекеров
11:45 Букмекеры назвали главных фаворитов НХЛ сезона-2017/18
10:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Салават Юлаев» в матче КХЛ
3 октября 2017, вторник
23:46 Шарапова выиграет у Халеп на турнире в Пекине, убеждены эксперты
23:41 Unibet стала спонсором турнира по дартсу Premier Darts Corporation
15:30 Ассоциация местного самоуправления Британии поддержала ограничение рекламы БК
13:50 «Матч ТВ»: запуск нашего букмекера намечен на начало 2018 года
13:19 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак»
12:45 Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» мог быть договорным
11:45 Согласно котировкам, «Витязь» выиграет у «Спартака» в матче КХЛ
10:00 Исследование: 3,6% жителей Японии подозреваются в зависимости от азартных игр
2 октября 2017, понедельник
22:21 Шарапова выиграет у Макаровой на турнире в Пекине, убеждены эксперты
21:42 Букмекеры считают, что «Барселона» может выступать в чемпионате Франции
20:01 В продажу поступила книга Эдварда Торпа «Обыграй дилера»
16:27 «Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ»
15:03 Доходы от азартных игр в Неваде в августе составили $ 989,5 млн
13:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Локомотив» в матче КХЛ
11:30 Объем рынка азартных игр США в случае легализации ставок превысит $ 6 млрд
10:30 Букмекеры оценили шансы Шараповой выиграть турнир в Пекине
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь»
08:00 Ничья с «Анжи» не помешает «Зениту» стать чемпионом, считают букмекеры
Все новости RSS
Партнерский контент