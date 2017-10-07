Число подозрительных теннисных матчей в 3-м квартале 2017 года упало в 1,5 раза

Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU), которая следит, чтобы игроки не участвовали в договорных матчах, выявила 65 «оповещений о подозрительных матчах» в третьем квартале 2017 года.

Показатель снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда TIU получила 96 предупреждений от регуляторов ставок и компаний, занимающихся азартными играми, с которыми у организации есть «меморандумы о взаимопонимании».



Четыре предупреждения связаны с матчами в World Tour ATP, один — с WTA. Ещё 26 предупреждений касались ATP Challenger Tour, 24 — мужских турниров серии ITF Futures и 10 — женских ITF Pro Circuit.