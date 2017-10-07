Букмекер: 88 % россиян ставят на сборную России в матче с Южной Кореей

Подавляющее большинство игроков букмекерских контор в России верят в то, что команда Станислава Черчесова в товарищеском матче победит национальную сборную Южной Кореи.

88 % ставок по основной линии (П1/Х/П2) в данной встрече сделано на победу сборной России. На корейцев ставят восемь процентов игроков, ещё четыре процента верят в ничью. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

Также клиенты БК верят в то, что матч будет результативным даже несмотря на то, что коэффициенты говорят об обратном. На ТБ 2,5 гола с котировкой 2.20 ставят 80 %, оставшиеся 20 % ждут «низ» в матче за 1.67.

Размер средней ставки на данную встречу составляет 450 рублей.

Матч Россия — Южная Корея состоится сегодня, 7 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 17:00.