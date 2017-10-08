Согласно котировкам Надаль победит Кирьоса в финале турнира в Пекине

8 октября в 14:30 по московскому времени начнётся финальный поединок турнира в Пекине, в котором сыграют представитель Австралии Ник Кирьос и испанец Рафаэль Надаль.

Согласно котировкам, у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.63. Победа с форой "-4,5" гейма — 3.24 (см. все коэффициенты на матч).



Если Ник Кирьос сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 2.43. На то, что австралиец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.29.