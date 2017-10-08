Назван самый маленький клуб, когда-либо признанный виновным в сдаче матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала клуб из воскресной лиги за договорной матч с «Реал Роузхилл». «Писхэвен ДПА» стал самым маленьким клубом, когда-либо признанным виновным в сдаче матча.

FA обнаружила, что клуб и тренер виновны в том, что намеренно позволили забить себе на 95-й минуте в матче воскресной лиги графства Сассекс. Тренер Шон Лигоцки отстранен от футбола на пять лет, а клуб оштрафован на £ 750.



У обеих команд был шанс выиграть титул. «Реал Роузхилл» нужна была победа в два и более гола, а «Писхэвен ДПА» устраивала ничья.



За несколько секунд до конца «Реал Роузхилл» вёл со счетом 3:2, и Лигоцки закричал: «Пусть они забивают».