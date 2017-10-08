ФК «Енисей»: букмекеры, извините, что снова забили больше четырёх голов

В 17-м туре ФНЛ «Енисей» на своём поле победил «Химки» со счётом 4:1.

После игры в «твиттере» команды появилось следующее сообщение: «4:1! Разгром! Рожков! Букмекеры, извините, что снова больше четырёх».

Тем самым в «Енисее» намекнули на сообщение европейской организации Federbet о том, что матч 13-го тура ФНЛ «Енисей» – «Луч-Энергия», состоявшийся 10 сентября и завершившийся победой хозяев со счётом 4:0, мог носить договорной характер. Подавляющее большинство ставок в той встрече было сделано на то, что команды забьют больше трёх голов.

Матч «Енисей» – «Луч-Энергия» мог быть договорным