Уэльс — Ирландия: Робби Сэвидж ставит на точный счёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Уэльс — Ирландия, который состоится 9 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставка: ничья 1:1 за 8.00. (см. все коэффициенты).



«Это даже больше, чем матч за 6 очков. Ирландию устроит только победа, валлийцам для второго места и стыков хватит ничьей. У Уэльса уже три победы подряд и поддержка родных стен — вроде бы всё говорит о победе хозяев, но поставлю на ничью. Ирландцы умеют выкладываться в принципиальных матчах", — сказал Сэвидж.