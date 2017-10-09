Аналитики: Тарасенко отметится в игре «Айлендерс» — «Сент-Луис», Кулёмин — нет

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» (с Николаем Кулёминым в составе) и «Сент-Луис Блюз», за который выступает Владимир Тарасенко. Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Нью-Йорк Айлендерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.42. Шансы «Сент-Луиса» оценены в 2.63. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.



Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.93, а на победу «Нью-Йорк Айлендерс" — за 1.87 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.01, на ТМ 5,5 шайбы — 1.90. Тарасенко (1.60) должен набрать хотя бы одному очко, Кулемин (2.85) — нет.