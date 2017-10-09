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Аналитики: Тарасенко отметится в игре «Айлендерс» — «Сент-Луис», Кулёмин — нет

9 октября 2017, понедельник. 15:15 Ставки

9 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» (с Николаем Кулёминым в составе) и «Сент-Луис Блюз», за который выступает Владимир Тарасенко. Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Нью-Йорк Айлендерс» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.42. Шансы «Сент-Луиса» оценены в 2.63. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.

Ставку на победу «Сент-Луиса» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.93, а на победу «Нью-Йорк Айлендерс" — за 1.87 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.01, на ТМ 5,5 шайбы — 1.90. Тарасенко (1.60) должен набрать хотя бы одному очко, Кулемин (2.85) — нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Николай Кулёмин коэффициенты
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