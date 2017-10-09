Прогноз Генича на матч Украина — Хорватия: больше двух голов команды не забьют

Спортивный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии.

Ставка: тотал матча меньше двух голов за 2.48 (см. все коэффициенты на матч)

«Последний тур отбора к ЧМ-2018. Самая интересная встреча в понедельник — это Украина против Хорватии. Очередной финал против команды Андрея Шевченко. Ни в коем случае ранее нельзя было терять очки против команды Косово. С горем пополам украинцы с этой задачей справились, хотя было непросто.



Хорваты сами себе вырыли яму. Потеря очков в матче с Финляндией, наверное, никак не входила в планы хорватов. То же самое касается поражения в Турции. Не удивляет, что у Хорватии произошла смена тренера, чтобы как-то команды встряхнуть перед решающим матчем. Немногие на это пошли бы, но вот хорватская федерация футбола так решила.



Хорватии ни в коем случае нельзя проигрывать. У них чуть лучше разница забитых и пропущенных мячей по сравнению с украинцами. По дополнительным показателям Хорватия пройдёт. У них всего 4 пропущенных мяча, у Украины — 7. Хорватам достаточно сыграть вничью. Будут ли они это делать на Украине — большой вопрос. Но я уверен, что это будет бойня, этот матч будет мало похож на футбол. Будет драка. Сложно предсказать, кто будет успешней в этой драке. Для Украины этот матч имеет принципиальнейшее значение. То же самое можно сказать и о хорватах. Вряд ли исландцы упустят своё в матче со сборной Косово.



Я думаю, что много голов в таком матче быть не должно. Тотал меньше двух мячей», — рассказал Генич.

Матч Украина — Хорватия состоится 9 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский». Начало — в 21:45 мск.