Шарапова выиграет у Бегу на турнире в Тяньцзине, убеждены эксперты

10 октября россиянка Мария Шарапова стартует на турнире в Тяньцзине. Соперницей Шараповой будет представительница Румынии Ирина Бегу. Начало встречи запланировано на 8:00 мск.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.25, победа с форой «-5,5» гейма — 1.96 (см. все коэффициенты на матч).



Если Ирина Бегу сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.48. На то, что Ирина Бегу сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.92.