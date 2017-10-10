Нидерланды — Швеция: Робби Сэвидж не верит в чудо

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Нидерланды — Швеция, который состоится 10 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.



Ставка: Нидерланды победят и ТБ 3,5 гола за 4.50 (см. все коэффициенты).



«Голландцы идут на третьем месте в группе А, для выхода в стыковые матчи им надо побеждать сборную Швеции с разницей в семь мячей. В это трудно поверить, потому что у Швеции хорошая защита, а Нидерланды сейчас совсем не те. Многое будет зависеть от первого гола: если забьют шведы, голландцы наверняка развалятся. Поставлю на победу хозяев, но разницы в семь мячей, естественно, не жду", — сказал Сэвидж.