Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Динамо» (Москва) — «Ак Барс»

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов сделал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Москва) — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.33 (см. все коэффициенты на матч)

«Тут надо сказать, что защитник москвичей Илья Никулин играет против своей бывшей команды и он пока не забивал в ворота «Ак Барса». Интересно, сможет ли он сделать это сегодня? Текущие результаты команд полностью противоположны: четыре победы подряд в активе у «Ак Барса» и четыре поражения у «Динамо» в последних играх. Если казанцы очень надёжно действуют в обороне и Гарипов действительно выглядит первым номером безо всяких натяжек, то у «Динамо» в последних трёх встречах обнаружился кризис атаки. Всего две шайбы забросили бело-голубые, а это катастрофически мало. Причём два матча из этих трёх были с минским «Динамо». Я думаю, что эта игра будет малорезультативной. Есть большие сомнения в том, что в матче с командой Зинэтулы Билялетдинова динамовцы смогут отличиться больше одного раза», — считает Ерыкалов.

Матч «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» состоится 11 октября в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.