«Вашингтон» — «Питтсбург»: букмекеры оценили шансы команд Овечкина и Малкина

12 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным). Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры считают «Питтсбург» аутсайдером и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.79. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.23. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20.



Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.79, а на победу «Пингвинз» — за 2.13 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.74, на ТМ 5,5 шайбы — 2.22.