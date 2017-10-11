DraftKings начала работу в Ирландии и Австрии

DraftKings, крупнейшая в мире платформа для ежедневного фэнтези-спорта (DFS), объявила о планах расширения в Ирландию и Австрию.



Бостонский провайдер предложит несколько футбольных лиг для ирландских и австрийских игроков, включая английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов УЕФА и испанскую Примеру. Также клиентам будут доступны турниры по гольфу, смешанным единоборствам, баскетбольной Евролиги и ряда североамериканских лиг.



Запуск платформы будет ознаменован акцией, предлагающей клиентам шанс выиграть билеты на предстоящую игру АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».