Шарапова выиграет у Линетт на турнире в Тяньцзине, убеждены эксперты

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу (9) со счётом 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Шарапова 12 октября поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.23, победа с форой «-5,5» гейма — 2.04 (см. все коэффициенты на матч).



Если Линетт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.48. На то, что Линетт сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.87.