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Шарапова выиграет у Линетт на турнире в Тяньцзине, убеждены эксперты

11 октября 2017, среда. 23:49 Ставки

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла во второй круг турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв румынку Ирину Бегу (9) со счётом 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Шарапова 12 октября поспорит с представительницей Польши Магдой Линетт.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.23, победа с форой «-5,5» гейма — 2.04 (см. все коэффициенты на матч).

Если Линетт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.48. На то, что Линетт сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.87.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова коэффициенты
Новости. Ставки
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