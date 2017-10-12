BWIN продолжает дарить бонусы новым клиентам до 100 млн рублей!

13 сентября bwin Россия начала процесс идентификации всех новых клиентов. Все игроки, которые зарегистрируются и пройдут идентификацию до официального запуска bwin.ru, получат бонусы на депозит на сумму до 10 тысяч рублей. Общий размер бонусного фонда составит 100 миллионов рублей! Акция будет действовать до конца 2017 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА: BWIN.RU

Регистрация всех новых игроков проходит в несколько этапов. Прежде всего необходимо зайти на bwin.ru, ввести электронный адрес и номер телефона, подтвердить почту и выслать документы. После этого с клиентом свяжется представитель службы поддержки и согласует с ним дату, время и удобный способ идентификации.

Пройдя идентификацию заранее, игрок получит возможность осуществлять интерактивные ставки сразу же с момента запуска сайта bwin.ru. На YouTube опубликована видеоинструкция.

«Мы наблюдаем большой интерес со стороны новых пользователей. Все клиенты, которые зарегистрируются на сайте и пройдут идентификацию до запуска, гарантированно получат бонусы на первый депозит в размере до 10 тысяч рублей. Эта акция не единичная – в будущем мы заметно расширим количество бонусных предложений и точно удивим игроков. Я приветствую тех, кто уже идентифицировался, – вы обязательно получите бонус на старте работы сайта bwin.ru. У всех, кто еще не успел, пока равные шансы на получение бонуса – мы ждем вас», — сообщил Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

BWIN – один из крупнейших букмекеров в мире, бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, а ныне принадлежащая игровому холдингу GVC, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Среди команд, у которых есть партнерские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» Мадрид, «Севилья», «Валенсия» и другие. Ранее bwin также являлся основным и титульным спонсором ФК «Реал» Мадрид и «Милана». Осенью 2017 года bwin Россия получил статус официального партнера Всероссийской федерации волейбола.

ООО «Диджитал Беттинг», которое представляет бренд bwin на российском рынке, работает на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.

Срок проведения акции «Сто миллионов бонусов» – до 31 декабря 2017 года. Получение бонуса возможно после внесения первого депозита на bwin.ru. Запуск сайта запланирован на осень 2017 года. Подробные условия акции опубликованы на сайте и доступны по ссылке bwin.ru/bonus.