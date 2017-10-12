Аналитики: Шарапова разгромит Фёгель и выйдет в полуфинал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 7:5, 6:3. За выход в полуфинал турнира Шарапова 13 октября поспорит со Стефани Фёгель (Швейцария, Q).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.14, победа с форой «-5,5» гейма — 1.78 (см. все коэффициенты на матч).



Если Фёгель сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 6.60. На то, что Фёгель сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.11.