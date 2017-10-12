БК «Зенит» начала приём интерактивных ставок в России

Букмекерская компания «Зенит» начала приём интерактивных ставок от российских игроков на сайте Zenit.win.

Оператор входит в состав саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» и будет вести приём ставок через ЦУПИС «КИВИ Банка».

Таким образом, число букмекеров, принимающих интерактивные ставки в России, достигло 14. Это Bwin.ru, «Лига Ставок», «Фонбет», «1хставка», «Винлайн», «Леон», «Пари-Матч», «Бетсити», «Марафон», 888.ru, «Бинго-Бум», «Олимп», «Балтбет» и присоединившийся к ним «Зенит».

ООО «Инвест Гарант» (БК «Зенит») оказывает букмекерские услуги на основании лицензии ФНС № 18. Компания зарегистрирована в 2010 году.