Российские букмекеры перечислили 168 млн рублей на развитие спорта

Российские букмекерские компании по итогам второго квартала 2017 года уплатили 168,3 млн рублей в качестве целевых отчислений на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Федеральной налоговой службы.

Как следует из отчёта, по итогам второго квартала 2017 года заключено 120 соглашений с 19 общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. На российский спорт принято ставок на сумму 2,8 млрд рублей. Отмечается, что из 28 букмекерских компаний только 11 выплатили целевые отчисления. Самыми популярными у букмекеров оказались футбол, хоккей, баскетбол, гандбол и волейбол, наибольшее количество ставок было сделано на матчи РФПЛ.



Больше всего целевых отчислений выплатила БК «Лига Ставок» — 18,1 млн рублей. Ещё 10 компаний уплатили отчисления в размере 15 млн рублей, среди них «Бетсити», «Винлайн», «Фонбет» и другие. Члены Первой саморегулируемой организации букмекеров выплатили более 93 млн рублей, члены саморегулируемой организации Ассоциации букмекерских контор — 75 млн рублей.

Наибольшее количество соглашений заключили «Фонбет» (15) и «Лига Ставок» (14). «В целом после детального анализа представленных документов по результатам второго квартала нет претензий только к восьми компаниям из 28: „Лига ставок“, ООО „Санторин“ («Балтбет»), «Винлайн», «Фонбет», «Бетсити», ООО «Бетринг» («Пари-Матч»), ООО «Рус-телетот», ООО «Букмекер Паб» (1хставка)", — говорится в отчёте.

Планируется проведение внеплановых выездных проверок компаний, не уплативших или не полностью уплативших целевые отчисления на предмет соблюдения лицензионных требований. Компаниям, представившим неполные сведения в Минспорт России и ФНС России, будет дана возможность исправиться и направить уточнённые сведения.

Ранее Виталий Мутко называл другую сумму целевых отчислений букмекеров российскому спорту. По данным вице-премьера РФ, 1,5 млрд рублей пришло в российский спорт от букмекерских компаний.

Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».



Согласно документу реклама букмекерского бизнеса в СМИ, Интернете и на спортивных событиях официально разрешается, взамен букмекеры ежеквартально будут отчислять 5% от своего дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта тем федерациям, ставки на которые принимает оператор.