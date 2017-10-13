Аналитики: «Химки» стартуют в баскетбольной Евролиге с победы над «Валенсией»

13 октября состоится матч 1-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Химками» и «Валенсией». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.63. Шансы испанского клуба оценены в 2.78, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Валенсии» с учётом ОТ можно сделать за 2.50, а на победу «Химок» — за 1.55 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 169,5 очка — 1.87, а на ТМ 169,5 очка — 1.87.