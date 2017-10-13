Шарапова победит Пэн Шуай в полуфинале турнира в Тяньцзине, считают букмекеры

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 6:1. За выход в финал Шарапова 14 октября поспорит с китаянкой Пэн Шуай (3).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.28, победа с форой «-5,5» гейма — 2.18 (см. все коэффициенты на матч).



Если Пэн Шуай сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.12. На то, что Пэн Шуай сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.73.