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Шарапова победит Пэн Шуай в полуфинале турнира в Тяньцзине, считают букмекеры

13 октября 2017, пятница. 20:00 Ставки

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, в двух сетах обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель (Q) со счётом 6:3, 6:1. За выход в финал Шарапова 14 октября поспорит с китаянкой Пэн Шуай (3).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.28, победа с форой «-5,5» гейма — 2.18 (см. все коэффициенты на матч).

Если Пэн Шуай сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 4.12. На то, что Пэн Шуай сумеет удержать фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.73.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова Пэн Шуай коэффициенты
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