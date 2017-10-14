БК «Лига Ставок»: объём отчислений в пользу спорта будет только увеличиваться

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала официальный отчёт о выплате целевых отчислений на спорт букмекерскими компаниями за второй квартал 2017 года.



Согласно представленным данным, лидером по сумме отчислений на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта стала БК «Лига Ставок», объём выплат которой составил 18,1 млн рублей. В общей сложности по итогам квартала в качестве целевых отчислений лицензированные букмекерские компании выплатили 168,3 млн рублей.

«Наша компания всегда поддерживала российский спорт. Мы в партнёрстве с Первой СРО стали одним из главных публичных сторонников принятия закона о целевых отчислениях, активно участвовали в обсуждении законопроекта на всех ключевых этапах, первыми среди букмекеров начали процесс по заключению необходимых соглашений с федерациями. Надеюсь, с каждым годом объём отчислений в пользу спорта будет только увеличиваться», — сообщил «Чемпионату» вице-президент БК «Лига Ставок» Дмитрий Павловский.

Новый порядок взаимоотношений организаторов пари со спортивными федерациями и профессиональными лигами России обусловлен вступившим в силу 1 апреля 2017 года ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». По установленным правилам российские букмекерские компании должны отчислять организаторам спортивных событий, ставки на которые принимают, не менее 15 млн рублей ежеквартально на развитие спорта РФ в сумме по всем действующим соглашениям.