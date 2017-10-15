В Швейцарии официально узаконили азартные онлайн-игры

Швейцария официально узаконила азартные онлайн-игры. Накануне правительство страны одобрило новый акт об азартных играх. При этом предлагать свои услуги смогут только операторы, владеющие местными лицензиями и имеющие наземные ППС.



В предыдущей версии закона Швейцарии онлайн-игры не были полностью запрещены, поскольку жители имели доступ к услугам через международных операторов. Новый закон подразумевает, что каждая иностранная компания, ориентированная на игроков из Швейцарии, будет занесена в чёрный список.



Соблюдение законопроекта будет обеспечиваться швейцарскими поставщиками интернет-услуг (ISP), они будут блокировать доступ местных жителей к международным операторам. Новое законодательство также изменило размер налоговой пошлины.