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В Швейцарии официально узаконили азартные онлайн-игры

15 октября 2017, воскресенье. 16:00 Ставки

Швейцария официально узаконила азартные онлайн-игры. Накануне правительство страны одобрило новый акт об азартных играх. При этом предлагать свои услуги смогут только операторы, владеющие местными лицензиями и имеющие наземные ППС.

В предыдущей версии закона Швейцарии онлайн-игры не были полностью запрещены, поскольку жители имели доступ к услугам через международных операторов. Новый закон подразумевает, что каждая иностранная компания, ориентированная на игроков из Швейцарии, будет занесена в чёрный список.

Соблюдение законопроекта будет обеспечиваться швейцарскими поставщиками интернет-услуг (ISP), они будут блокировать доступ местных жителей к международным операторам. Новое законодательство также изменило размер налоговой пошлины.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
15 октября 2017, воскресенье
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