ESSA: отмена запрета на ставки в США поставит под угрозу целостность спорта

Европейский орган по защите прав интеллектуальной собственности ESSA отметил, что отмена федерального запрета на ставки в США может поставить под угрозу целостность спорта.

К такому выводу пришла группа экспертов ESSA на конференции, посвящённой ключевым проблемам целостности спорта. Азартные игры являются незаконными в большинстве штатов США, но игорные компании настаивают на отмене запрета.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами (bwin, William Hill, bet365, Paddy Power Betfair и др.) и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры и федерации обмениваются информацией о подозрительных ставках.



Один из членов ESSA bwin теперь официально ведёт свою деятельность в России. Bwin – один из крупнейших букмекеров в мире – бренд, в июне официально представленный в России. Компания, основанная в 1997 году, – ведущий игорный онлайн-оператор и один из популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, – ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. Осенью 2017 года bwin Россия получила статус официального партнёра Всероссийской федерации волейбола. Пройти регистрацию и получить приветственный бонус можно на сайте bwin.ru.