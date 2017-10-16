Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Шарапова — главный фаворит «ВТБ Кубка Кремля», считают букмекеры

16 октября 2017, понедельник. 08:00 Ставки

16 октября в Москве стартуют матчи основной сетки «ВТБ Кубка Кремля».

В женской части турнира аналитики букмекерских контор ждут победы от Марии Шараповой. Коэффициент на трофей россиянки составляет 3.50 (см. все коэффициенты на турнир).

Идущая второй Коко Вандевеге котируется уже за 8.50. Замыкает тройку ещё одна представительница России — Анастасия Павлюченкова (9.00).

Шансы других российских теннисисток ещё ниже: Дарья Касаткина (10.00), Екатерина Макарова (12.00), Елена Веснина (21.00), Наталья Вихлянцева (41.00), Олеся Первушина (201.00).

15 октября Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв турнир в Тяньцзине.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова коэффициенты Кубок Кремля
Новости. Ставки
16 октября 2017, понедельник
08:00 Шарапова — главный фаворит «ВТБ Кубка Кремля», считают букмекеры
15 октября 2017, воскресенье
18:30 ESSA: отмена запрета на ставки в США поставит под угрозу целостность спорта
17:12 Прогноз Гутцайта на матч «Интер» — «Милан»: команда Спаллетти победит
16:00 В Швейцарии официально узаконили азартные онлайн-игры
14:30 «Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита миланского дерби
14:10 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Динамо» — «Нефтехимик»
13:00 Букмекеры оценили шансы «Арсенала» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
11:30 «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.50
10:00 Согласно котировкам СКА легко победит «Ак Барс» в матче КХЛ
14 октября 2017, суббота
18:30 Букмекеры: шансы Шараповой выиграть турнир в Тяньцзине — 85%
17:45 Согласно котировкам, «Наполи» — фаворит выездного матча с «Ромой»
17:18 Прогноз Генича на матч «Атлетико Мадрид» — «Барселона»: команды пробьют тотал
15:45 Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Атлетико» в Мадриде
14:40 Главный тренер «Ислочи» осуждён на 2 года ограничения свободы за «договорняк»
14:15 «Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.00
13:34 БК «Лига Ставок»: объём отчислений в пользу спорта будет только увеличиваться
13:13 Прогноз Розанова на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставлю на гостей с нулём
12:15 «Краснодар» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита центральной игры 13-го тура РФПЛ
10:30 Слуцкий с «Халлом» проиграет «Норвичу» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики
09:00 «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: букмекеры оценили шансы команд
13 октября 2017, пятница
20:00 Шарапова победит Пэн Шуай в полуфинале турнира в Тяньцзине, считают букмекеры
18:10 12BET стала партнёром Гран-при и чемпионата мира по тхэквондо
17:10 Аналитики: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
15:00 Аналитики: «Химки» стартуют в баскетбольной Евролиге с победы над «Валенсией»
14:05 Прогноз Пономарёва на матч «Ахмат» — «Спартак»: красно-белые проиграют
13:22 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс»
13:04 Российские букмекеры перечислили 168 млн рублей на развитие спорта
11:45 Согласно котировкам СКА легко победит «Салават Юлаев» в матче КХЛ
10:00 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Ахмат» в Грозном
12 октября 2017, четверг
23:43 БК «Зенит» начала приём интерактивных ставок в России
20:18 Аналитики: Шарапова разгромит Фёгель и выйдет в полуфинал турнира в Тяньцзине
19:38 Эксперты: «Даллас» Радулова проиграет «Нэшвиллу» с Емелиным в составе
18:27 Теннисист: поднимите призовые на мелких турнирах, и странных матчей будет меньше
16:54 Госдума приняла законопроект о штрафах за использование анонимайзеров
15:34 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Лада» — «Йокерит»
15:04 GVC показал двухзначный рост доходов в третьем квартале 2017 года
14:47 BWIN продолжает дарить бонусы новым клиентам до 100 млн рублей!
11:45 Согласно котировкам ЦСКА легко победит «Олимпию Милан» в Евролиге
10:00 В Италии сменился лидер рынка онлайн-ставок на спорт
11 октября 2017, среда
23:49 Шарапова выиграет у Линетт на турнире в Тяньцзине, убеждены эксперты
23:40 Букмекеры считают Шарапову фаворитом турнира в Тяньцзине
18:30 DraftKings начала работу в Ирландии и Австрии
17:00 «Вашингтон» — «Питтсбург»: букмекеры оценили шансы команд Овечкина и Малкина
15:20 Digitain и Pokerdom запустят онлайн-букмекера перед ЧМ-2018
14:38 Посетитель букмекерской конторы в Москве получил огнестрельные ранения
Все новости RSS
Партнерский контент