Шарапова — главный фаворит «ВТБ Кубка Кремля», считают букмекеры

16 октября в Москве стартуют матчи основной сетки «ВТБ Кубка Кремля».

В женской части турнира аналитики букмекерских контор ждут победы от Марии Шараповой. Коэффициент на трофей россиянки составляет 3.50 (см. все коэффициенты на турнир).

Идущая второй Коко Вандевеге котируется уже за 8.50. Замыкает тройку ещё одна представительница России — Анастасия Павлюченкова (9.00).

Шансы других российских теннисисток ещё ниже: Дарья Касаткина (10.00), Екатерина Макарова (12.00), Елена Веснина (21.00), Наталья Вихлянцева (41.00), Олеся Первушина (201.00).

15 октября Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв турнир в Тяньцзине.