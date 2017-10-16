СРО букмекеров: приветствуем БК «Зенит» на рынке онлайн-беттинга

На прошлой неделе букмекерская компания «Зенит» начала приём интерактивных ставок от российских игроков. «Зенит» стал седьмой компанией-членом СРО «Ассоциация букмекерских контор», открывшей приём ставок в Интернете. Кроме неё в легальном онлайне-сегменте уже работают такие операторы, как «Фонбет», «Олимп», «Марафон», «Леон», «Балтбет» и «Бинго-Бум».



Президент СРО Дарина Денисова прокомментировала «Чемпионату» начало работы БК «Зенита»: «Отрадно, что одна за другой компании — члены нашей организации присоединяются к сектору интерактивных ставок. Рада приветствовать в этом прогрессивном списке БК «Зенит», которая работает на букмекерском рынке России под лицензией ФНС № 18».



По словам Денисовой, подключение к работе через ЦУПИС одной за другой БК из состава СРО – ещё одно доказательство того, что российское букмекерство стремится работать исключительно в законодательном поле и при этом готово продвигать прогрессивные продуктовые решения для привлечения клиентов на этом рынке.



«Надеюсь, что «Зенит» продемонстрирует максимально высокий уровень работы в интерактивном сегменте – как это уже делают другие представители онлайн-беттинга из числа уважаемых БК — участников нашей СРО», — добавила президент СРО.