«Голден Стэйт» вновь станет чемпионом НБА, не сомневаются букмекеры

Регулярный чемпионат НБА стартует 18 октября матчами «Кливленд Кавальерс» – «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс». Букмекеры обновили линию на победителя чемпионата.
Явным фаворитом считается «Голден Стэйт Уорриорз» (1.63). Следом идут «Кливленд Кавальерс» (5.00), «Бостон Селтикс» (9.70) и «Хьюстон Рокетс» (12.5) (см. все коэффициенты).
Ниже оцениваются шансы «Сан-Антонио Сперс» (13.5), «Оклахома-Сити Тандер» (20.0), «Миннесоты Тимбервулвз» (36.0) и «Вашингтон Уизардс» (46.0).