Аналитики: «Тампа» Кучерова и Василевского выиграет у «Детройта» в матче НХЛ

17 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачёвым и Владиславом Наместниковым) и «Детройт Ред Уингз». Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Тампу» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.17. Шансы «Детройта» оценены в 2.93. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.



Ставку на победу «Детройта» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.13, а на победу «Лайтнинг» — за 1.79 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.89, на ТМ 5,5 шайбы — 2.03.