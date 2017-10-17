Аналитики: шансы Шараповой стартовать на «Кубке Кремля» с победы — 71%

17 октября Мария Шарапова проведёт матч первого круга на «ВТБ Кубок Кремля». Соперницей россиянки станет Магдалена Рыбарикова из Словакии.

Аналитики букмекерских контор фаворитом встречи считают Шарапову и дают на её победу коэффициент 1.30 (71% вероятности). Победа Рыбариковой котируется за 3.22 (см. все коэффициенты на матч).

Предпочитающие ставки на форы могут поставить на россиянку с гандикапом "-4,5" по геймам за 1.92. Тотал матча установлен на отметке 20,5 гейма с коэффициентом 1.85 в обе стороны.

Встреча Шараповой и Рыбариковой начнётся на Центральном корте СК «Олимпийский» ориентировочно в 14:30 по московскому времени.