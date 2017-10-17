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Прогноз Генича на матч «Спартак» — «Севилья»: обе команды забьют

17 октября 2017, вторник. 15:41 Ставки

Спортивный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья».

Ставка: обе команды забьют за 1.71 (см. все коэффициенты на матч)

«Спартак» оживает. Безусловно, в обороне проблем хватает, но игры с «Уралом» и «Ахматом» настраивают красно-белого болельщика на оптимистический лад. Думаю, для «Спартака» сейчас очень хороший момент, чтобы выдать и с «Севильей» качественную игру.

Конечно, испанцев надо опасаться, но ни в коем случае бояться их не стоит. Они не так быстры, как «Ливерпуль», и видно, что дела у «Севильи» последнее время идут не шибко здорово. Видел несколько выездных матчей андалусийцев в этом сезоне — очень скромно выглядели. Побеждали исключительно на исполнительском мастерстве игроков группы атаки. Впрочем, и она начала — эта самая группа — сбоить. Проиграли в Мадриде и Бильбао без вариантов. Но недооценивать шустрых ребят из Севильи не стоит, если последние соперники «Атлетико» и «Атлетик» сыграли очень внимательно и строго в обороне, то «Спартаку» как раз этой внимательности порой не хватает.

Мне кажется, что «Севилья» забьёт на «Открытие Арене». Но вряд ли сумеет не пропустить. Это матч на три результата, и, например, в победе «Спартака» не будет ничего удивительного. Вполне допускаю, что могут и в результативную ничейку сгонять. В общем, голы, на мой взгляд, будут и в те ворота, и в другие, поэтому остановимся на варианте «обе забьют», — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября на «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 21:45.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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