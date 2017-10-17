Эксперты: Харден и Пол не спасут «Хьюстон» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

18 октября состоится матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Начало — в 5:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.32. Шансы «Хьюстон Рокетс» оценены в 4.62, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Хьюстон Рокетс» с учётом ОТ можно сделать за 4.30, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.28 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.86, а на ТМ 220,5 очка — 2.03.

«Голден Стэйт» вновь станет чемпионом НБА, не сомневаются букмекеры