Букмекер: 71% игроков верит в победу «Севильи» над «Спартаком»

71% ставок по основной линии (П1/Х/П2) в матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» сделано на победу испанского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

В чемпиона России верит 21% игроков, 8% ставок сделано на ничью.

Матч ожидается результативный. На тотал больше 2,5 гола сделано 86% от общего числа ставок, на ТМ 2,5 — 14%.

Средняя ставка на матч составляет 580 рублей.

Матч «Спартак» — «Севилья» состоится 17 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 21:45.